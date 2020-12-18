Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В связи в этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки.