Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что не поддерживает административные меры правительства по регулированию цен на продукты.
«Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно рассматривать как крайнюю меру, когда были уже использованы, исчерпано влияние рыночных механизмов. Но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать. А здесь получилось, что у нас сразу применяются административные меры», — сказала она.
Набиуллина добавила, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, так как их продление приведет к «очевидным негативным эффектам»: «законсервирует дисбаланс спроса и предложения» и спровоцирует «разрастание этого дисбаланса», снизив мотивацию производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.
«Конечно, хотелось бы, чтобы область применения административных мер была минимальной», — подчеркнула Набиуллина.
Глава регулятора добавила, что необходимо разработать механизм сглаживания волатильности цен на некоторые группы товаров, стоимость которых сильно зависит от внешних факторов. По ее словам, правительство также заинтересовано во внедрении подобного механизма.
Набиуллина отметила, что зафиксированный рост цен на сахар и подсолнечное масло привело к повышению инфляции на 0,3 п.п. вместо ожидаемых 0,1 п.п. Меры правительства по сдерживаю цен могут снизить инфляцию на 0,1 п.п., сказала глава ЦБ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В связи в этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки.