Минпромторг зафиксирует розничные цены на масло и сахар в пределах Урала
Розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — цитирует ТАСС Евтухова.
Он пояснил, что введение поправочных коэффициентов связано с дорогой логистикой. По его словам, они будут отражать региональные различия в уровне цен на продукты питания. «Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. На совещании 9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин, Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.