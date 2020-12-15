Минпромторг зафиксирует розничные цены на масло и сахар в пределах Урала

Он пояснил, что введение поправочных коэффициентов связано с дорогой логистикой. По его словам, они будут отражать региональные различия в уровне цен на продукты питания. «Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал он.