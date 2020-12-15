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Минпромторг зафиксирует розничные цены на масло и сахар в пределах Урала

Ведомости

Розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — цитирует ТАСС Евтухова.

Он пояснил, что введение поправочных коэффициентов связано с дорогой логистикой. По его словам, они будут отражать региональные различия в уровне цен на продукты питания. «Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал он. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. На совещании 9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин, Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.

Ранее по теме: Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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