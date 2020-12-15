Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Для стабилизации цен на муку и хлеб правительство устанавливает тарифную квоту на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 млн т. Превышающий данный объем экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за одну т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – 25 евро за т. Решение будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 г. Кроме того, производителям муки выделят субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.