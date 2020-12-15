Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщила пресс-служба правительства.
Один из документов касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 г., они помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на наиболее востребованные товары, в частности, на сахар и подсолнечное масло.
Для стабилизации цен на муку и хлеб правительство устанавливает тарифную квоту на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 млн т. Превышающий данный объем экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за одну т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – 25 евро за т. Решение будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 г. Кроме того, производителям муки выделят субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.
На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.