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Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщила пресс-служба правительства.

Один из документов касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 г., они помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на наиболее востребованные товары, в частности, на сахар и подсолнечное масло.

Для стабилизации цен на муку и хлеб правительство устанавливает тарифную квоту на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 млн т. Превышающий данный объем экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за одну т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – 25 евро за т. Решение будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 г. Кроме того, производителям муки выделят субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.

Ранее по теме: Глава Минэка предложил меры по регулированию цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных