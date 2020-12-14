Глава Минэка предложил меры по регулированию цен на продукты

По словам Решетникова, утвержденной более десяти лет назад нормы теперь уже недостаточно. «Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен», — заявил министр.