Глава Минэка предложил меры по регулированию цен на продукты

Глава Минэка предложил меры по регулированию цен на продуктыМинистерство предложило регулировать цены при повышении на 10%
Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца. С таким предложением он выступил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По словам Решетникова, утвержденной более десяти лет назад нормы теперь уже недостаточно. «Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен», — заявил министр.
По словам Решетникова, соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря. Они будут действовать до конца первого квартала.
В результате реализации мер стоимость сахара и подсолнечного масла в магазинах снизится до 46 руб. и 110 руб. за кг соответственно, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. «Цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 руб. с НДС», — сказал Патрушев.
Меры будут приняты для стабилизации цен и в следующем году. Производители сахара смогут получить льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки. Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу.
Для сдерживания роста цен на подсолнечное масло на семена подсолнечника ввели запретительную вывозную таможенную пошлину — 30%, но не менее 165 евро за т, сообщил Решетников. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 г. Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Эта мера будет введена в случае неисполнения соглашений с производителями, уточнил министр.
В правительстве также внесли проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесен проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро сверх квоты. Действие пошлин ограничат периодом с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. Путин раскритиковал Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.
Позднее в пятницу в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а Генпрокуратура объявилао начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В тот же день Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты.