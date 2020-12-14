В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией

«Главным образом не связаны (падение курса рубля и рост цен), об этом говорил президент, т.е. он говорил, что международная конъюнктура, понятно, оказывает влияние на многие процессы в экономике, но что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания. Вот это трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», — цитирует «РИА Новости» Пескова.