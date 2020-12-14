В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией
В Кремле не связывают рост цен на продукты с инфляцией, так как речь идет о простейших продуктах, произведенных в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, связывает ли президент падение курса рубля и рост цен на продукты.
«Главным образом не связаны (падение курса рубля и рост цен), об этом говорил президент, т.е. он говорил, что международная конъюнктура, понятно, оказывает влияние на многие процессы в экономике, но что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания. Вот это трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
Ранее президент России раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Президент потребовал в течение недели согласовать все необходимые меры для урегулирования ситуации. По его словам, рост цен не имеет отношения к пандемии коронавируса и объемам производства.
После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагалось, что будут подписаны четырехсторонние соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. А к 14 декабря планировалось, что Минэкономразвития и Минсельхоз уже внесут в правительство проекты конкретных нормативных актов.