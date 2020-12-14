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В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией

Ведомости

В Кремле не связывают рост цен на продукты с инфляцией, так как речь идет о простейших продуктах, произведенных в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, связывает ли президент падение курса рубля и рост цен на продукты.

«Главным образом не связаны (падение курса рубля и рост цен), об этом говорил президент, т.е. он говорил, что международная конъюнктура, понятно, оказывает влияние на многие процессы в экономике, но что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания. Вот это трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Ранее президент России раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Президент потребовал в течение недели согласовать все необходимые меры для урегулирования ситуации. По его словам, рост цен не имеет отношения к пандемии коронавируса и объемам производства.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагалось, что будут подписаны четырехсторонние соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. А к 14 декабря планировалось, что Минэкономразвития и Минсельхоз уже внесут в правительство проекты конкретных нормативных актов.

Ранее по теме: Путин раскритиковал Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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