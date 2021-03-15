Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара
Цены на сахар в России стабилизировались на уровне ниже 36 руб./кг., дальнейшего роста не ожидается, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
«По данным на 10 марта, средние цены производителей на сахар составили 35,9 руб./кг. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году», — говорится в сообщении ведомства. Там пояснили, что это достигнуто благодаря подписанию соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими производителями и торговыми сетями.
«Соглашению присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме», — добавили в ведомстве. В Минсельхозе пояснили, что сохранению стабильных цен на сахар в течение года должно способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой на 10-15% до 1,06 млн га.
«С учетом этого производство свеклы в текущем году, по прогнозу, составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — заверили в министерстве.
Ранее сегодня «Русагро», один из крупнейших поставщиков сахара в стране, сообщил, что в конце 2020 г. поднял оптовые цены на 78% по сравнению с 2019 г. Так, стоимость выросла до 39,2 руб./кг. (21,9 руб./кг.в прошлом году). По версии компании, цены выросли из-за повышенного спроса на фоне пандемии коронавируса. В то же время выручка «Русагро», несмотря на рост цен на сахар и ряд других базовых сельскохозяйственных продуктов, по итогам года упала на 10%, до 28,1 млрд руб.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В середине марта в Кремле меры, принятые для сдерживания цен, оценили как успешные.