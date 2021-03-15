Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

Ранее сегодня «Русагро», один из крупнейших поставщиков сахара в стране, сообщил, что в конце 2020 г. поднял оптовые цены на 78% по сравнению с 2019 г. Так, стоимость выросла до 39,2 руб./кг. (21,9 руб./кг.в прошлом году). По версии компании, цены выросли из-за повышенного спроса на фоне пандемии коронавируса. В то же время выручка «Русагро», несмотря на рост цен на сахар и ряд других базовых сельскохозяйственных продуктов, по итогам года упала на 10%, до 28,1 млрд руб.