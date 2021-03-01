Минпромторг не планирует продление соглашений о стоимости сахара и масла
Минпромторг России не планирует продлевать действие соглашений по фиксации предельной стоимости сахара и подсолнечного масла в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
«Впереди еще месяц действия [текущих соглашений], и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», — сказал Евтухов.
«Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но опять-таки абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары», — добавил он.
По его словам, данные Росстата и ФНС подтверждают стабилизацию цен на продукты, по которым заключены соглашения. По сахару и маслу в ряде случаев фиксируется снижение цен ниже установленных.
«Поэтому, повторюсь, сомнительно, чтобы была необходимость соглашения продлевать», — отметил Евтухов.
В декабре 2020 г. Ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом. Согласно ему предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действуют до 1 апреля 2021 г.