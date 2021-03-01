Минпромторг не планирует продление соглашений о стоимости сахара и масла

«Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но опять-таки абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары», — добавил он.