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Минпромторг не планирует продление соглашений о стоимости сахара и масла

Ведомости

Минпромторг России не планирует продлевать действие соглашений по фиксации предельной стоимости сахара и подсолнечного масла в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

«Впереди еще месяц действия [текущих соглашений], и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», — сказал Евтухов.

«Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но опять-таки абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары», — добавил он.

По его словам, данные Росстата и ФНС подтверждают стабилизацию цен на продукты, по которым заключены соглашения. По сахару и маслу в ряде случаев фиксируется снижение цен ниже установленных.

«Поэтому, повторюсь, сомнительно, чтобы была необходимость соглашения продлевать», — отметил Евтухов.

В декабре 2020 г. Ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом. Согласно ему предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действуют до 1 апреля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных