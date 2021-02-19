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Меры властей по сдерживанию цен на продукты оценили 13% россиян

Ведомости

Только 13% опрошенных жителей страны считают, что указ президента России Владимира Путина о регулировании цен на социально значимые товары помог стабилизировать цены на основные продукты питания в первые два месяца 2021 г., следует из результатов опроса исследовательского центра SuperJob, участие в котором приняли 1600 экономически активных граждан.

69% респондентов заявили, что принятая мера не работает. Так ответили 72% мужчин и 65% женщин. При этом наиболее популярно подобное мнение было среди граждан младше 34 лет: так сказал 71% из них. Россияне выразили мнение, что «заморозка оказалась фиктивной» и «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания». Кроме того, участники опроса опасаются, что подобные меры скорее спровоцируют возникновение дефицита товаров.

По данным аналитиков, чаще всего о неэффективности президентского указа высказывались люди с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. Они заявили о подобном в 77% случаях. 

При этом среди тех, кто оценил политику властей позитивно, чаще других положительное мнение выражали лица с доходом до 29 999 руб. — в 20% случаях. Кроме того, доля женщин с подобной оценкой выше, чем доля мужчин — 14% и 12% соответственно. 

В то же время предложение по введению продовольственных сертификатов на продукты питания для малоимущих почти половина (48%) респондентов поддержала. Это сделал 51% женщин и 46% мужчин. Против высказался почти каждый третий россиянин.

30 декабря прошлого года Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары. Документ устанавливает максимальную стоимость ряда продуктов, которые сильно подорожали к концу 2020 г. Согласно документу, розничная цена на сахар, цены на который выросли сильнее всего, не должна быть выше 46 руб./кг, а на подсолнечное масло — 110 руб. за литр. 

Ранее по теме: Путин оценил введение продуктовых сертификатов для бедных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных