Меры властей по сдерживанию цен на продукты оценили 13% россиян

69% респондентов заявили, что принятая мера не работает. Так ответили 72% мужчин и 65% женщин. При этом наиболее популярно подобное мнение было среди граждан младше 34 лет: так сказал 71% из них. Россияне выразили мнение, что «заморозка оказалась фиктивной» и «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания». Кроме того, участники опроса опасаются, что подобные меры скорее спровоцируют возникновение дефицита товаров.