Меры властей по сдерживанию цен на продукты оценили 13% россиян
Только 13% опрошенных жителей страны считают, что указ президента России Владимира Путина о регулировании цен на социально значимые товары помог стабилизировать цены на основные продукты питания в первые два месяца 2021 г., следует из результатов опроса исследовательского центра SuperJob, участие в котором приняли 1600 экономически активных граждан.
69% респондентов заявили, что принятая мера не работает. Так ответили 72% мужчин и 65% женщин. При этом наиболее популярно подобное мнение было среди граждан младше 34 лет: так сказал 71% из них. Россияне выразили мнение, что «заморозка оказалась фиктивной» и «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания». Кроме того, участники опроса опасаются, что подобные меры скорее спровоцируют возникновение дефицита товаров.
По данным аналитиков, чаще всего о неэффективности президентского указа высказывались люди с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. Они заявили о подобном в 77% случаях.
При этом среди тех, кто оценил политику властей позитивно, чаще других положительное мнение выражали лица с доходом до 29 999 руб. — в 20% случаях. Кроме того, доля женщин с подобной оценкой выше, чем доля мужчин — 14% и 12% соответственно.
В то же время предложение по введению продовольственных сертификатов на продукты питания для малоимущих почти половина (48%) респондентов поддержала. Это сделал 51% женщин и 46% мужчин. Против высказался почти каждый третий россиянин.
30 декабря прошлого года Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары. Документ устанавливает максимальную стоимость ряда продуктов, которые сильно подорожали к концу 2020 г. Согласно документу, розничная цена на сахар, цены на который выросли сильнее всего, не должна быть выше 46 руб./кг, а на подсолнечное масло — 110 руб. за литр.