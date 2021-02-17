Путин оценил введение продуктовых сертификатов для бедных
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. С таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Продовольственные сертификаты — мы с вами обсуждали уже это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, но, точно совершенно, подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но, тем не менее, поговорить можно», — сказал Путин.
Жириновский предложил ввести для малоимущих продовольственные сертификаты, чтобы люди могли купить нужные продукты «пусть не самого высокого качества» по «твердым» ценам. Глава ЛДПР предложил выделить для таких покупателей отделы в супермаркетах или отдельные магазины.
Ранее «Известия» сообщили, что Минпромторг предложил ежемесячно перечислять нуждающимся россиянам деньги на покупку продуктов.