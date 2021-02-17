Путин оценил введение продуктовых сертификатов для бедных

«Продовольственные сертификаты — мы с вами обсуждали уже это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, но, точно совершенно, подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но, тем не менее, поговорить можно», — сказал Путин.