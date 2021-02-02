Минпромторг предложил выдавать нуждающимся деньги на продукты
Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Доклад с такой инициативой министерство направило в правительство, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. В пресс-службе Минпромторга подтвердили эту информацию.
Собеседник издания рассказал, что помощь смогут получить нуждающиеся слои населения, в том числе беременные и кормящие женщины, дети и люди, которые находятся в соцучреждениях, например, больницах и интернатах. По данным Минпромторга, вопрос о реализации предложения в правительстве пока не обсуждается.
В начале 2021 г. такая форма поддержки россиян обсуждалась на одном из совещаний в министерстве, сообщил источник, который был на нем. По данным собеседника издания, предлагалось ввести потребительские сертификаты для нуждающихся. В пресс-службе Минпромторга заявили, что не проводили отдельных совещаний по этому вопросу. Федеральный чиновник рассказал, что программы продовольственной помощи гражданам обсуждаются в правительстве, но не находятся на оперативной повестке.
Представители Торгово-промышленной палаты и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) поддержали предложение Минпромторга. По их мнению, это может стать эффективной мерой поддержки граждан и альтернативой государственному регулированию цен на продукты.