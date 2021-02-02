Минпромторг предложил выдавать нуждающимся деньги на продукты

В начале 2021 г. такая форма поддержки россиян обсуждалась на одном из совещаний в министерстве, сообщил источник, который был на нем. По данным собеседника издания, предлагалось ввести потребительские сертификаты для нуждающихся. В пресс-службе Минпромторга заявили, что не проводили отдельных совещаний по этому вопросу. Федеральный чиновник рассказал, что программы продовольственной помощи гражданам обсуждаются в правительстве, но не находятся на оперативной повестке.