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Минпромторг предложил выдавать нуждающимся деньги на продукты

Ведомости

Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Доклад с такой инициативой министерство направило в правительство, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. В пресс-службе Минпромторга подтвердили эту информацию. 

Собеседник издания рассказал, что помощь смогут получить нуждающиеся слои населения, в том числе беременные и кормящие женщины, дети и люди, которые находятся в соцучреждениях, например, больницах и интернатах. По данным Минпромторга, вопрос о реализации предложения в правительстве пока не обсуждается. 

В начале 2021 г. такая форма поддержки россиян обсуждалась на одном из совещаний в министерстве, сообщил источник, который был на нем. По данным собеседника издания, предлагалось ввести потребительские сертификаты для нуждающихся. В пресс-службе Минпромторга заявили, что не проводили отдельных совещаний по этому вопросу. Федеральный чиновник рассказал, что программы продовольственной помощи гражданам обсуждаются в правительстве, но не находятся на оперативной повестке. 

Представители Торгово-промышленной палаты и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) поддержали предложение Минпромторга. По их мнению, это может стать эффективной мерой поддержки граждан и альтернативой государственному регулированию цен на продукты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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