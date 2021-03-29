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Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

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Минсельхоз подготовил проект постановления правительства по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщается на портале портале проектов нормативных правовых актов.

«Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по возмещению производителям масла подсолнечного и (или) производителям сахара белого части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого ‎в предприятия розничной торговли», — говорится в документе.

Согласно документу, с 1 апреля по 30 сентября этого года планируется направить производителям подсолнечного масла межбюджетные трансферты ‎из расчета 10 руб. на 1 литр при условии, что цена реализации не превысит 95 руб. за один литр. Производители белого сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на один килограмм при условии сохранения оптовой цены не выше 36 руб. за килограмм.

Ранее в Минсельхозе заявили, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем. 22 марта в правительстве подтвердили, что российские власти намерены после 1 апреля еще на два месяца продлить заморозку цен на белый сахар и до октября — на подсолнечное масло. На данный момент в соответствии с соглашением, которое производители и торговые сети подписали в декабре 2020 г., отпускная цена белого сахара зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. 

Ранее по теме: Минсельхоз исключил дефицит сахара в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных