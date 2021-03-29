Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара
Минсельхоз подготовил проект постановления правительства по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщается на портале портале проектов нормативных правовых актов.
«Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по возмещению производителям масла подсолнечного и (или) производителям сахара белого части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в предприятия розничной торговли», — говорится в документе.
Согласно документу, с 1 апреля по 30 сентября этого года планируется направить производителям подсолнечного масла межбюджетные трансферты из расчета 10 руб. на 1 литр при условии, что цена реализации не превысит 95 руб. за один литр. Производители белого сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на один килограмм при условии сохранения оптовой цены не выше 36 руб. за килограмм.
Ранее в Минсельхозе заявили, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем. 22 марта в правительстве подтвердили, что российские власти намерены после 1 апреля еще на два месяца продлить заморозку цен на белый сахар и до октября — на подсолнечное масло. На данный момент в соответствии с соглашением, которое производители и торговые сети подписали в декабре 2020 г., отпускная цена белого сахара зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг.