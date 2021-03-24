Минсельхоз исключил дефицит сахара в России

22 марта в правительстве подтвердили, что российские власти намерены после 1 апреля еще на два месяца продлить заморозку цен на белый сахар и до октября — на подсолнечное масло. На данный момент в соответствии с соглашением, которое производители и торговые сети подписали в декабре 2020 г., отпускная цена белого сахара зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Кроме того, планируется с 1 апреля предоставить производителям сахара, соблюдающим условия по отгрузке только в розницу, субсидии из федерального бюджета — около 3 млрд руб.