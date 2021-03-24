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Минсельхоз исключил дефицит сахара в России

Ведомости

Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем, заявили в Минсельхозе.

«В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка», — говорится в комментарии министерства.

Ведомство отмечает, что контракты на поставку заключаются как с традиционными, так и с новыми покупателями. По мнению Минсельхоза, сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Кроме того, этому поспособствуют новые меры поддержки, которые включают возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также меры таможенно-тарифного регулирования.

22 марта в правительстве подтвердили, что российские власти намерены после 1 апреля еще на два месяца продлить заморозку цен на белый сахар и до октября — на подсолнечное масло. На данный момент в соответствии с соглашением, которое производители и торговые сети подписали в декабре 2020 г., отпускная цена белого сахара зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Кроме того, планируется с 1 апреля предоставить производителям сахара, соблюдающим условия по отгрузке только в розницу, субсидии из федерального бюджета — около 3 млрд руб. 

Ранее по теме: Правительство продлит заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных