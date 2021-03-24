Минсельхоз исключил дефицит сахара в России
Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем, заявили в Минсельхозе.
«В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка», — говорится в комментарии министерства.
Ведомство отмечает, что контракты на поставку заключаются как с традиционными, так и с новыми покупателями. По мнению Минсельхоза, сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Кроме того, этому поспособствуют новые меры поддержки, которые включают возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также меры таможенно-тарифного регулирования.
22 марта в правительстве подтвердили, что российские власти намерены после 1 апреля еще на два месяца продлить заморозку цен на белый сахар и до октября — на подсолнечное масло. На данный момент в соответствии с соглашением, которое производители и торговые сети подписали в декабре 2020 г., отпускная цена белого сахара зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Кроме того, планируется с 1 апреля предоставить производителям сахара, соблюдающим условия по отгрузке только в розницу, субсидии из федерального бюджета — около 3 млрд руб.