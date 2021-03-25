Решетников заявил о начале процесса замедления инфляции в России
Годовые темпы роста потребительских цен в России стали снижаться, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
«Несмотря на то, что по прошлой неделе у нас недельная инфляция была 0,2%, если до сотых — 0,18%. За неделю до этого был провал 0,1%, но, к сожалению, на нем держались и обратно вернулись на уровень 0,2%, и она стабильна. В то же время, если говорить о годовой инфляции, год к году мы пошли на снижение — 5,7%», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом ранее, по данным Росстата на 15 марта, годовая инфляция в России достигла 5,8%. Это максимальное значение с ноября 2016 г. По словам Решетникова, темпы роста потребительских цен в стране достигли пика. «Скорее уже на полке в сторону снижения идем, и дальше рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться», — резюмировал он.
Глава ведомства выразил мнение, что к декабрю инфляция вернется к целевому уровню Банка России в 4%. В то же время среднегодовой показатель будет выше этого значения. Так, согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 г. составит 3,7–4,2%.
По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений.