Решетников заявил о начале процесса замедления инфляции в России

«Несмотря на то, что по прошлой неделе у нас недельная инфляция была 0,2%, если до сотых — 0,18%. За неделю до этого был провал 0,1%, но, к сожалению, на нем держались и обратно вернулись на уровень 0,2%, и она стабильна. В то же время, если говорить о годовой инфляции, год к году мы пошли на снижение — 5,7%», — сказал он (цитата по ТАСС).