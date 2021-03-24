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Недельная инфляция в России вновь ускорилась

Ведомости

Потребительские цены в России в период с 16 по 22 марта выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция вновь ускорилась: неделей ранее она впервые с начала февраля снизилась и составила 0,1%.

В целом с начала марта потребительские цены увеличились на 0,5%, а с 1 января — на 2%. Годовой темп инфляции остается заметно выше целевого значения Банка России в 4%. Так, по оценкам Росстата на 15 марта, он составил 5,8%, что является максимумом с ноября 2016 г.

В то же время после заметного роста в начале года в России стали дешеветь овощи, зафиксировали в статистическом ведомстве. Так, огурцы и помидоры, которые только за первые пять недель 2021 г. подорожали на 16% и 20% соответственно, за последнюю неделю упали в цене на 9,7% и 2,8% соответственно.

Тем не менее еще на 3,2% выросла стоимость моркови, на 3,1% — картофеля, 2% — лука, 1,5% — капусты. Однако в среднем по стране цены на плодовоовощную продукцию снизились на 1%.

Также Росстат зафиксировал недельное подорожание сахара и подсолнечного масла, предельную стоимость которых правительство установило еще в декабре. Цена первого выросла на 0,8%, второго — на 0,5%. При этом предельная розничная стоимость данных товаров составляет 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Более того, 22 марта правительство заявило о намерении продлить данную меру, пока действующую до 1 апреля, еще на два месяца.

По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, что в дальнейшем они начнут замедляться.

Ранее по теме: Правительство продлит заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных