Недельная инфляция в России вновь ускорилась

В то же время после заметного роста в начале года в России стали дешеветь овощи, зафиксировали в статистическом ведомстве. Так, огурцы и помидоры, которые только за первые пять недель 2021 г. подорожали на 16% и 20% соответственно, за последнюю неделю упали в цене на 9,7% и 2,8% соответственно.