Розничные цены на картофель и морковь выросли более чем на треть

В Минсельхозе изданию пояснили, что цена на картофель выросла, потому что в 2020 г. его урожай снизился из-за плохих погодных условий, а также из-за увеличения доли мелкого картофеля в урожае. По данным министерства, в 2020 г. было собрано на 11,3% меньше картофеля, чем в 2019 г. В ритейле выросла конкуренция за крупный картофель, что привело к росту цен на него. Также сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже российского, добавили в министерстве. По мнению Минсельхоза, цены на товар начнут снижаться в июне, когда на рынок поступит новый урожай.