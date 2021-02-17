Розничные цены на картофель и морковь выросли более чем на треть
Как изменились цены на продукты за первые пять недель 2021 г. (за 1 кг):
Морковь — рост на 34% — цена составила 37 руб.;
Помидоры — рост на 20% — 173,6 руб.;
Огурцы — рост на 16% — 175,4 руб.;
Репчатый лук — рост на 10% — 27,8 руб.;
Белокочанная капуста — цена осталась на уровне 2020 г. — 21,4 руб.
Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подтвердила изданию рост цены на картофель. По ее словам, цена на продукт растет с «низкой базы»: в 2019 г. в России собрали рекордный урожай картофеля, поэтому в январе 2020 г. он продавался в опте практически по себестоимости — 10 руб. за 1 кг. В 2021 г. цена на картофель выросла из-за превышения спроса над предложением.
О «существенном росте» отпускных цен у поставщиков изданию сообщили в X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Представитель сети отметил, что самый дешевый картофель в магазинах сети продается с нулевой торговой наценкой для сдерживания роста цен. В пресс-службе «Ленты» сообщили, что сеть закупает картофель на торгах, где цены повышались.
В Минсельхозе изданию пояснили, что цена на картофель выросла, потому что в 2020 г. его урожай снизился из-за плохих погодных условий, а также из-за увеличения доли мелкого картофеля в урожае. По данным министерства, в 2020 г. было собрано на 11,3% меньше картофеля, чем в 2019 г. В ритейле выросла конкуренция за крупный картофель, что привело к росту цен на него. Также сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже российского, добавили в министерстве. По мнению Минсельхоза, цены на товар начнут снижаться в июне, когда на рынок поступит новый урожай.