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Розничные цены на картофель и морковь выросли более чем на треть

Ведомости

Средняя цена на 1 кг картофеля за первые пять недель 2021 г. выросла на 40% в годовом выражении: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее, сообщил РБК со ссылкой на еженедельные данные Росстата.

Как изменились цены на продукты за первые пять недель 2021 г. (за 1 кг):

  • Морковь — рост на 34% — цена составила 37 руб.; 

  • Помидоры — рост на 20% — 173,6 руб.; 

  • Огурцы — рост на 16% — 175,4 руб.; 

  • Репчатый лук — рост на 10% — 27,8 руб.;

  • Белокочанная капуста — цена осталась на уровне 2020 г. — 21,4 руб.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подтвердила изданию рост цены на картофель. По ее словам, цена на продукт растет с «низкой базы»: в 2019 г. в России собрали рекордный урожай картофеля, поэтому в январе 2020 г. он продавался в опте практически по себестоимости — 10 руб. за 1 кг. В 2021 г. цена на картофель выросла из-за превышения спроса над предложением. 

О «существенном росте» отпускных цен у поставщиков изданию сообщили в X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Представитель сети отметил, что самый дешевый картофель в магазинах сети продается с нулевой торговой наценкой для сдерживания роста цен. В пресс-службе «Ленты» сообщили, что сеть закупает картофель на торгах, где цены повышались. 

В Минсельхозе изданию пояснили, что цена на картофель выросла, потому что в 2020 г. его урожай снизился из-за плохих погодных условий, а также из-за увеличения доли мелкого картофеля в урожае. По данным министерства, в 2020 г. было собрано на 11,3% меньше картофеля, чем в 2019 г. В ритейле выросла конкуренция за крупный картофель, что привело к росту цен на него. Также сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже российского, добавили в министерстве. По мнению Минсельхоза, цены на товар начнут снижаться в июне, когда на рынок поступит новый урожай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных