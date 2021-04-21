Путин потребовал «не наводить тень на плетень» в вопросе регулирования цен

Ранее, в конце декабря прошлого года, в связи с подорожанием сахара более чем на 70% в годом выражении и подсолнечного масла примерно на 23% правительство России установило предельные отпускные цены на эти продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничные — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.