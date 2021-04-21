Путин потребовал «не наводить тень на плетень» в вопросе регулирования цен
Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию призвал «не наводить тень на плетень» и не пугать людей тем, что из-за роста цен правительство якобы будет директивно их устанавливать.
«Задача правительства — сформировать именно долговременные условия, которые именно с помощью рыночных механизмов — а они есть — гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно будем цены устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования», — сказал глава государства.
Путин заявил о необходимости использовать рыночные механизмы регулирования цен вовремя и в том объеме, который соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Так, по его словам, нужно через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. «Одно другому совершенно не мешает», — резюмировал президент.
Путин отметил, что сейчас Россия столкнулась с ростом цен, который «съедает доходы граждан». Однако даже в этой ситуации полагаться лишь на точечные, директивные меры нельзя, так как это приведет «к пустым полкам», как в 1980-х гг., отметил он.
Ранее, в конце декабря прошлого года, в связи с подорожанием сахара более чем на 70% в годом выражении и подсолнечного масла примерно на 23% правительство России установило предельные отпускные цены на эти продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничные — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.
В целом инфляция по итогам 2020 г. составила 4,9% при целевом значении Банка России в 4%. В 2021 г. годовая инфляция продолжила расти и в марте достигла 5,79%, после чего начала замедляться.