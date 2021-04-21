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Путин потребовал «не наводить тень на плетень» в вопросе регулирования цен

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию призвал «не наводить тень на плетень» и не пугать людей тем, что из-за роста цен правительство якобы будет директивно их устанавливать.

«Задача правительства — сформировать именно долговременные условия, которые именно с помощью рыночных механизмов — а они есть — гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно будем цены устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования», — сказал глава государства.

Путин заявил о необходимости использовать рыночные механизмы регулирования цен вовремя и в том объеме, который соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Так, по его словам, нужно через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. «Одно другому совершенно не мешает», — резюмировал президент.

Путин отметил, что сейчас Россия столкнулась с ростом цен, который «съедает доходы граждан». Однако даже в этой ситуации полагаться лишь на точечные, директивные меры нельзя, так как это приведет «к пустым полкам», как в 1980-х гг., отметил он.

Ранее, в конце декабря прошлого года, в связи с подорожанием сахара более чем на 70% в годом выражении и подсолнечного масла примерно на 23% правительство России установило предельные отпускные цены на эти продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничные — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.

В целом инфляция по итогам 2020 г. составила 4,9% при целевом значении Банка России в 4%. В 2021 г. годовая инфляция продолжила расти и в марте достигла 5,79%, после чего начала замедляться.

Ранее по теме: Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных