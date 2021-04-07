Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты

Предельная отпускная стоимость сахара и подсолнечного масла в декабре прошлого года была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.