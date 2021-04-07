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Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты

Ведомости

От административных ограничений стоимости товаров в России необходимо отказаться как можно скорее, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Экономика современного финансового рынка: растущая роль и вызовы регулирования» в рамках XI Биржевого форума, проводимого Московской биржей.

«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — сказала она.

Набиуллина отметила, что введенные ранее на рынке нефтепродуктов демпферы были достаточно эффективной мерой, поэтому теперь у правительства возникает желание применять их для смягчения волатильности цен на другие товары. «Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть все-таки понятный, прозрачный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Это возможно только как механизм сглаживания доходности», — отметила глава ЦБ.

Ранее, в декабре, когда из-за сильного подорожания сахара и подсолнечного масла правительство установило предельные цены на эти товары, Набиуллина заявила, что подобные административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе. Она предупредила, что такие шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов. 

Предельная отпускная стоимость сахара и подсолнечного масла в декабре прошлого года была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.

Ранее по теме: Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных