Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты
От административных ограничений стоимости товаров в России необходимо отказаться как можно скорее, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Экономика современного финансового рынка: растущая роль и вызовы регулирования» в рамках XI Биржевого форума, проводимого Московской биржей.
«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — сказала она.
Набиуллина отметила, что введенные ранее на рынке нефтепродуктов демпферы были достаточно эффективной мерой, поэтому теперь у правительства возникает желание применять их для смягчения волатильности цен на другие товары. «Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть все-таки понятный, прозрачный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Это возможно только как механизм сглаживания доходности», — отметила глава ЦБ.
Ранее, в декабре, когда из-за сильного подорожания сахара и подсолнечного масла правительство установило предельные цены на эти товары, Набиуллина заявила, что подобные административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе. Она предупредила, что такие шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.
Предельная отпускная стоимость сахара и подсолнечного масла в декабре прошлого года была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.