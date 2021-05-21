Путин назвал причину подорожания продуктов

По словам Путина, Евразийская комиссия недавно приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Этот товар в России подорожал в декабре 2020 г. более чем на 70% в годовом выражении, в связи с чем правительство решило зафиксировать максимальные цены на него. Глава государства подчеркнул, что меры относительно других видов продукции при необходимости нужно принимать столь же оперативно.