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Путин назвал причину подорожания продуктов

Ведомости

Цены на социально значимые продукты растут на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере», — сказал он.

По словам Путина, Евразийская комиссия недавно приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Этот товар в России подорожал в декабре 2020 г. более чем на 70% в годовом выражении, в связи с чем правительство решило зафиксировать максимальные цены на него. Глава государства подчеркнул, что меры относительно других видов продукции при необходимости нужно принимать столь же оперативно.

Целевым значением по инфляции в России, установленным Центробанком, является 4%. Однако в конце 2020 г. показатель составил 4,9%, а к марту достиг пятилетнего максимума в 5,8%. Так, именно на продукты цены выросли на 7,6% в годовом выражении.

В апреле инфляция в стране чуть замедлилась — до 5,53%, отчитался Росстат. 13 мая вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цены на продовольственные товары в России постепенно стабилизируются, их рост в апреле составил 6,6%.

В правительстве отметили, что особого внимания требует стоимость таких товаров, как яйца, сахар, гречка, пшеничный хлеб и подсолнечное масло. Белоусов поручил ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках, чтобы оценивать возможное влияние этой динамики на стоимость продукции в России и своевременно принимать меры.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей. Не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми, объяснил он. Путин в декабре прошлого года связывал рост цен на продукты с изменением цен на мировых рынках.

Ранее по теме: Bloomberg назвал основную причину роста мировых цен на продовольствие

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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