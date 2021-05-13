В правительстве заявили о постепенной стабилизации цен на продукты
Цены на продовольственные товары в России постепенно стабилизируются, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. В частности, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 г. рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте», – говорится в сообщении. Потребительская инфляция в апреле замедлилась до 5,52%. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что «существенно ниже» традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.
В правительстве отметили, что особого внимания требуют такие товары, как яйца, сахар, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло. По итогам совещания Белоусов поручил ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках, чтобы оценивать возможное влияние этой динамики на стоимость продукции в России и своевременно принимать меры. Механизм необходимо запустить в ближайшее время.
Вчера премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей. Не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми, отметил он. На совещании в декабре 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.