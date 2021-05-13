В правительстве заявили о постепенной стабилизации цен на продукты

«Обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. В частности, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 г. рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте», – говорится в сообщении. Потребительская инфляция в апреле замедлилась до 5,52%. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что «существенно ниже» традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.