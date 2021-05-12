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Мишустин назвал жадность одной из причин роста цен на продукты

Ведомости

Одной из причин роста цен на продукты является жадность некоторых производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — сказал Мишустин.

Не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми. Чтобы сдержать цены на социально значимые продукты, правительство применило экономические инструменты. Для ряда продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. Кроме того, правительство поддержало производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок, выделив на это дополнительно около 15 млрд руб., напомнил он.

«Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», — подчеркнул премьер. 

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

Ранее по теме: В ООН зафиксировали самый продолжительный за 7 лет рост цен на продукты в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных