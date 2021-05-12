Мишустин назвал жадность одной из причин роста цен на продукты

«Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», — подчеркнул премьер.