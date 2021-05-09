В ООН зафиксировали самый продолжительный за 7 лет рост цен на продукты в мире

Индекс цен на мясо в среднем составил 101,8 п. в апреле, что на 1,7 п. (1,7%) выше значения за март и на 5,1% выше аналогичного периода прошлого года. Индекс цен на мясо растет седьмой месяц подряд, отмечается в исследовании. Индекс цен на молочные продукты в среднем составлял 118,9 п., что на 1,4 п. (1,2%) выше, чем в марте, и на 24,1% выше, чем в апреле прошлого года. Общемировые цены на молочные продукты продолжают свой рост 11 месяцев подряд.