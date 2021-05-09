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В ООН зафиксировали самый продолжительный за 7 лет рост цен на продукты в мире

Ведомости

Рост цен на продовольствие продолжается 11 месяцев подряд, говорится в заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Индекс цен на продовольствие (FFPI) в апреле текущего года составил 120,9 п., что на 2 п. выше, чем в марте, и на 28,4 п. выше, чем в апреле 2020 г. 

FFPI — это показатель ежемесячного изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров. Он состоит из среднего значения индексов цен пяти товарных групп, взвешенных по средней доле экспорта каждой из групп. 

Значение FFPI достигло максимальных значений с мая 2014 г., указали в организации. Продолжительность роста цен также является самой большой за последние семь лет. 

Апрельский рост цен обусловлен резким повышением цен на сахар, масло, мясо, молочные продукты и крупы, отмечается в исследовании. 

На фоне сокращения общемировых поставок кукурузы и стабильного высокого спроса цены на кукурузу выросли на 66,7% в годовом выражении, став самыми высокими с 2013 г. Мировые цены на пшеницу в апреле в целом оставались стабильными, при этом оставаясь более чем на 17% процентов выше апрельских значений 2020 г. 

Индекс цен на мясо в среднем составил 101,8 п. в апреле, что на 1,7 п. (1,7%) выше значения за март и на 5,1% выше аналогичного периода прошлого года. Индекс цен на мясо растет седьмой месяц подряд, отмечается в исследовании. Индекс цен на молочные продукты в среднем составлял 118,9 п., что на 1,4 п. (1,2%) выше, чем в марте, и на 24,1% выше, чем в апреле прошлого года. Общемировые цены на молочные продукты продолжают свой рост 11 месяцев подряд. 

Индекс цен на сахар в апреле составил в среднем 100 п., что на 3,8 п. (3,9%) выше, чем в марте, и почти на 60% превысил уровень, зарегистрированный в апреле прошлого года. 

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в апреле 2021 г. замедлилась до 5,53%. В марте данный показатель достиг 5,79%, обновив тем самым рекорд 2016 г. 

Потребительские цены в апреле выросли на 0,58% по сравнению с предыдущим месяцем. Продовольственные товары подорожали на 0,75% по сравнению с мартом, непродовольственные — на 0,66% (в годовом выражении — на 6,55% и 6,16% соответственно).

По данным Росстата, в апреле наблюдался рост цен на куриные яйца (на 6,82% по сравнению с мартом), сахар-песок (1,88%), подсолнечное масло (1,35%), крупу и бобовые (1,29%). При этом гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,3%.

Ранее по теме: Росстат сообщил о замедлении инфляции в апреле
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных