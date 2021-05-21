Bloomberg назвал основную причину роста мировых цен на продовольствие
Основной причиной роста цен на большинство продовольственных товаров в мире стал бум производства растительного топлива и взрывной рост спроса на сельскохозяйственное сырье, пишет Bloomberg.
Как пишет издание, в числе ключевых культур, на которых сфокусировались производители биотоплива, оказались кукуруза, соевые бобы, пальмовое масло и сахар. Спрос на них многократно вырос как со стороны производителей продовольствия на фоне пандемии, так и энергокомпаний. Последние, в частности в США, активно реконструируют нефтеперерабатывающие мощности под производство «зеленого» дизельного топлива. Это привело к тому, что кукуруза, бобы и пальмовое масло на мировых рынках подорожали более чем в два раза, а сахар — на 50%.
Энергетические компании, по данным Bloomberg, в ближайшие несколько лет могут увеличить производство биотоплива более чем в шесть раз. Для этого они намерены увеличить использование отброшенных животных жиров, использованного растительное масла и дистиллированное кукурузного масла, не говоря об увеличении спроса на кукурузу, сою, пальмовое масло и сахар. Поэтому, говорится в публикации, тенденция к росту цен на продовольствие продлится как минимум до 2023 г.
В Евросоюзе, по данным агентства, власти уже принимают меры, чтобы ограничить использование продовольствия в качестве сырья для производства биотоплива. Почти 60% сырья для биодизельного топлива, потребляемого в ЕС, было импортировано, в основном пальмовое масло. Остальное составляет рапс, использованное растительное масло и животный жир.
Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН заявила о самом продолжительном за семь лет росте цен на продовольствие: он длится уже 11 месяцев. Индекс цен на продовольствие (FFPI) в апреле текущего года составил 120,9 п., что на 2 п. выше, чем в марте, и на 28,4 п. выше, чем в апреле 2020 г. Значение FFPI по оценкам FAO достигло максимума с 2014 г.
Рост цен на продовольствие в мире отразился и на России. Осенью 2020 г. цена на сахар на отечественном рынке выросла на 71%, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — на 10,5%, хлебобулочные — на 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.