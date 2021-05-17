«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании сахара
Из-за отставания в текущем году сева сахарной свеклы, а также окончанием 1 июня соглашения правительства с производителями и поставщиками о заморозке цен сахар может вновь подорожать. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с производителями, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В связи с этим, сообщают собеседники издания, правительство рассматривает новые методы регулирования цен на сахар. В частности, предлагается создать интервенционный фонд, а также утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта. Еще одной мерой, разрабатываемой ведомством, может стать, добавили источники газеты, переключение переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК). Это, считают в Минсельхозе, должно позволить местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.
В Минсельхозе газете подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и недопущения роста цен. В то же время опрошенные газетой участники рынка считают, что эти меры не будут эфективными и спровоцируют «запредельные» цены на сахар уже в 2022 г.
В середине мая в правительстве заявили, что цены на основные товары, в том числе на сахар, благодаря предпринятым правительством усилиям с начала года «постепенно стабилизировались». В то же время вице-премьер Андрей Белоусов призвал правительство создать постоянный механизм реагирования на колебания цен мирового продовольственного рынка, чтобы не допускать удорожания продуктов на внутреннем. До этого премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на основные продукты «жадность» бизнеса, который, якобы не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми.
Сахар был одним из базовых продуктов, наиболее сильно подорожавших осенью 2020 г. — цена на него выросла 71% с лишним. Кроме того, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.