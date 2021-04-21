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Рост розничных цен на социально значимые продукты ускорился

Сильнее всего за год подорожали картофель, морковь, сахар и яйца
Екатерина Бурлакова
Максим Стулов / Ведомости

В марте рост розничных цен на 24 социально значимых продукта питания (их перечень утвержден правительством) ускорился как в годовом, так и в месячном выражении, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, с которым ознакомились «Ведомости».

Средневзвешенный рост цен на все эти товары в марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,6%, тогда как в январе и феврале он был 13,3 и 15,4% соответственно. Эти выводы подтверждаются и данными Росстата по отдельным продуктам из списка социально значимых. За год картофель подорожал на 58,9%, морковь – на 47,6%, сахар – на 44,7%, яйца – на 32,3%, гречневая крупа – на 34,8%, подсолнечное масло – на 26,9%. По всем перечисленным товарам рост цен в марте по сравнению с февралем был существеннее, чем в феврале по отношению к январю.

Подорожание базовых продуктов возмутило президента России Владимира Путина в конце прошлого года. Он потребовал от правительства их стабилизации. В результате было принято множество мер регулирования: введены пошлины и квоты на экспорт зерна, утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных