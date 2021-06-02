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В «Сбере» оценили предложение ввести прямые поставки металла строителям жилья

Ведомости

Прямая поставка продукции от металлургических предприятий строительным компаниям по сниженным ценам не окажет необходимого эффекта с точки зрения снижения цен на недвижимость, заявил в ходе пресс-конференции, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов.

«На рынке сложился эффективный механизм поставок. Я уверен, что компании умеют оптимизировать свои логистические цепочки. Все-таки металл — это не такая вещь, которую можно несколько раз перепродать. Это дорого и неэффективно. Поэтому я думаю, что поставки происходят достаточно эффективно. Прямые поставки не окажут необходимого эффекта на снижение цен», — сказал он, комментируя инициативу президента и совладельца ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина о прямых поставках продукции строителям.

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С таким предложением Потанин выступил накануне. Он выразил мнение, что, если металлурги станут напрямую — в рамках госзаказа или по любой другой схеме — поставлять востребованную строительными компаниями продукцию, будет реализовано прямое субсидирование застройщиков, а через них — обычных людей.

Потанин добавил, что проблему подорожания недвижимости наиболее верно было бы решать по той же схеме, что и с бензином, поставлять который на АЗС правительство и нефтяные компании договорились по стабильным и невысоким ценам.

Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. В первом квартале, по данным Росстата, жилье на вторичном рынке подорожало на 17,6% в годовом выражении, а на вторичном — на 13,6%.

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. Белоусов отметил, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет.

Ранее по теме: Потанин назвал способ снизить цены на жилье в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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