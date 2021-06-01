Потанин назвал способ снизить цены на жилье в России

Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. Это произошло в том числе в связи со снижением ставок по ипотеке и запуском льготной программы «Господдержка 2020» для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса.