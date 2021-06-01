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Потанин назвал способ снизить цены на жилье в России

Ведомости

Цены на жилье в России снизятся, если металлургические предприятия будут поставлять продукцию строительным компаниям напрямую по сниженным ценам, заявил президент и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

«Нужно договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам напрямую — по госзаказу или иной выбранной правительством схеме. По сниженным ценам и только ту металлопродукцию, которая востребована в строительной отрасли. Таким образом, мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них — обычных людей», — сказал он агентству «Интерфакс».

Потанин выразил мнение, что проблему подорожания недвижимости наиболее верно было бы решать по той же схеме, что и с бензином. Он напомнил, что в отношении топлива правительство и нефтяные компании договорились о поставках на АЗС по стабильным и невысоким ценам.

«Механизм прямых контрактов по субсидируемым ценам позволит не перераспределять взысканные с металлургов деньги через длинную цепочку, а отдать максимально быстро и адресно тем, от кого зависят цены на жилье, то есть застройщикам», — отметил он.

Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. Это произошло в том числе в связи со снижением ставок по ипотеке и запуском льготной программы «Господдержка 2020» для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса.

В первом квартале текущего года повышение цен на недвижимость продолжилось. По данным Росстата, в первом квартале жилье на вторичном рынке подорожало на 17,6% в годовом выражении, а на вторичном — на 13,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных