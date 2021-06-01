Потанин назвал способ снизить цены на жилье в России
Цены на жилье в России снизятся, если металлургические предприятия будут поставлять продукцию строительным компаниям напрямую по сниженным ценам, заявил президент и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
«Нужно договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам напрямую — по госзаказу или иной выбранной правительством схеме. По сниженным ценам и только ту металлопродукцию, которая востребована в строительной отрасли. Таким образом, мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них — обычных людей», — сказал он агентству «Интерфакс».
Потанин выразил мнение, что проблему подорожания недвижимости наиболее верно было бы решать по той же схеме, что и с бензином. Он напомнил, что в отношении топлива правительство и нефтяные компании договорились о поставках на АЗС по стабильным и невысоким ценам.
«Механизм прямых контрактов по субсидируемым ценам позволит не перераспределять взысканные с металлургов деньги через длинную цепочку, а отдать максимально быстро и адресно тем, от кого зависят цены на жилье, то есть застройщикам», — отметил он.
Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. Это произошло в том числе в связи со снижением ставок по ипотеке и запуском льготной программы «Господдержка 2020» для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса.
В первом квартале текущего года повышение цен на недвижимость продолжилось. По данным Росстата, в первом квартале жилье на вторичном рынке подорожало на 17,6% в годовом выражении, а на вторичном — на 13,6%.