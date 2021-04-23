Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Набиуллина заявила о признаках «перегрева» на ипотечном рынке

Ведомости

На рынке ипотечного кредитования уже есть некоторые признаки «перегрева», заявила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку, на жилье инвестиционного класса, и видим некоторое снижение качества кредитов ипотечных», — сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что в 2020 г. на фоне понижения ключевой ставки в рамках мягкой денежно-кредитной политики и запуска льготной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции. Более того, по предварительным данным, эта тенденция продолжается и в текущем году, подчеркнула Набиуллина.

В связи с этим она заявила о необходимости нормализовать темпы роста ипотеки и не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать свои долги. Глава ЦБ добавила, что банки должны учитывать все риски, связанные с жилищными кредитами.

Набиуллина напомнила, что в 2020 г. для поддержки ипотечного рынка в условиях пандемии регулятор снизил банкам надбавки по некоторым кредитам, например для ссуд с первоначальным взносом от 15% до 20%. «Сейчас считаем необходимым вернуться к припандемическим уровням. Будем обсуждать это в ближайшее время с участниками рынка», — заявила Набиуллина.

Ранее по теме: В Moody's предупредили о рисках роста долговой нагрузки ипотечных заемщиков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных