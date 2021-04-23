Набиуллина заявила о признаках «перегрева» на ипотечном рынке

Глава ЦБ напомнила, что в 2020 г. на фоне понижения ключевой ставки в рамках мягкой денежно-кредитной политики и запуска льготной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции. Более того, по предварительным данным, эта тенденция продолжается и в текущем году, подчеркнула Набиуллина.