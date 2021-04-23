Набиуллина заявила о признаках «перегрева» на ипотечном рынке
На рынке ипотечного кредитования уже есть некоторые признаки «перегрева», заявила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку, на жилье инвестиционного класса, и видим некоторое снижение качества кредитов ипотечных», — сказала она.
Глава ЦБ напомнила, что в 2020 г. на фоне понижения ключевой ставки в рамках мягкой денежно-кредитной политики и запуска льготной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции. Более того, по предварительным данным, эта тенденция продолжается и в текущем году, подчеркнула Набиуллина.
В связи с этим она заявила о необходимости нормализовать темпы роста ипотеки и не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать свои долги. Глава ЦБ добавила, что банки должны учитывать все риски, связанные с жилищными кредитами.
Набиуллина напомнила, что в 2020 г. для поддержки ипотечного рынка в условиях пандемии регулятор снизил банкам надбавки по некоторым кредитам, например для ссуд с первоначальным взносом от 15% до 20%. «Сейчас считаем необходимым вернуться к припандемическим уровням. Будем обсуждать это в ближайшее время с участниками рынка», — заявила Набиуллина.