В Moody's предупредили о рисках роста долговой нагрузки ипотечных заемщиков

При этом в Moody’s отметили, что по состоянию на III квартал 2020 г. доля «плохих» ипотечных кредитов с просрочкой более чем на 90 дней составила 1,4% от общего объема, а реструктурированных — 3,2%. Это значительно ниже, чем для более рискованных необеспеченных потребительских кредитов, которые имели 9,1% «плохих» долгов и 5% реструктурированных.