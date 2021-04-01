Ипотеке в этом году не хватит платежеспособных заемщиков

По оценкам «Эксперт РА», прошлый год стал для рынка ипотеки рекордным: банки выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на сумму 4,3 трлн руб. Это на 35% выше уровня 2019 г. в количественном выражении и на 51% – в денежном. Основными факторами роста стали смягчение денежно-кредитной политики и запуск в апреле программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Россияне сочли это хорошей возможностью вложиться в приобретение недвижимости, чтобы сохранить сбережения. Последовавший за этим рост цен свел на нет цель госпрограммы сделать жилье доступным.