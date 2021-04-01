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Ипотеке в этом году не хватит платежеспособных заемщиков

Темпы прироста просроченной задолженности по ней во втором полугодии могут достигнуть 12–15%
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

В этом году ипотека не дотянет до рекордов прошлого – помешают завершение льготной госпрограммы, рост ключевой ставки ЦБ и снижение покупательной способности населения. Об этом предупредили аналитики «Эксперт РА» в исследовании «Итоги 2020-го и прогноз на 2021 г. на рынке ипотеки: постковидная диета».

По оценкам «Эксперт РА», прошлый год стал для рынка ипотеки рекордным: банки выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на сумму 4,3 трлн руб. Это на 35% выше уровня 2019 г. в количественном выражении и на 51% – в денежном. Основными факторами роста стали смягчение денежно-кредитной политики и запуск в апреле программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Россияне сочли это хорошей возможностью вложиться в приобретение недвижимости, чтобы сохранить сбережения. Последовавший за этим рост цен свел на нет цель госпрограммы сделать жилье доступным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных