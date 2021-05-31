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Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд рублей

Ведомости

Российские металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб., заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал Белоусов. По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога. 

Металлурги понимают необходимость возвращения сверхдоходов в бюджет, отметил Белоусов. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — резюмировал он.

В августе 2018 г. Белоусов, занимавший пост помощника президента, в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма Белоусова следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и улучшавшейся конъюнктуры мировых рынков. 

Ранее по теме: РБК узнал о предложении властей перечислять сверхдоходы от продажи металла в бюджет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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