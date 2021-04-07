РБК узнал о предложении властей перечислять сверхдоходы от продажи металла в бюджет

Также Евтухов предложил компенсировать изменения цен на строительство гособъектов за счет повышенных налоговых поступлений металлургов. «Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — пояснил собеседник издания. Он уточнил, что оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями.