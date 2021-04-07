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РБК узнал о предложении властей перечислять сверхдоходы от продажи металла в бюджет

Ведомости

Правительство предложило изымать часть сверхдоходов у компаний, которые будут продавать в России или за рубеж металл выше установленной цены, возможно, с помощью повышения налогов, сообщил РБК со ссылкой на два источника. Эти деньги планируется направить на поддержание и строительство гособъектов.

6 апреля Минстрой провел совещание с представителями металлургических компаний, на котором обсуждался рост цен на стройматериалы. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов представил два варианта регулирования цен, пишет РБК.

По данным источников издания, которые были на совещании, первый из них принадлежит вице-премьеру Андрею Белоусову. Предлагается установить индикативные цены на всю основную металлопродукцию, которую используют в строительстве. Если компания будет продавать свой товар выше установленной цены, часть сверхдохода будет изыматься в пользу бюджета, вероятно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Собеседник издания добавил, что для этого нужно будет внести поправки в Налоговый кодекс.

Также Евтухов предложил компенсировать изменения цен на строительство гособъектов за счет повышенных налоговых поступлений металлургов. «Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — пояснил собеседник издания. Он уточнил, что оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями.

Замглавы Минпромторга предложил для большего ограничения экспорта металлолома разрешить вывозить его только через Калининград и Дальний Восток, рассказали источники издания. С февраля на вывоз лома действует пошлина в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных