Силуанов предупредил о рисках «перегрева» экономики

«Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же? Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году», — сказал он, напомнив, что целевой уровень инфляции — 4%.