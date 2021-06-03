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Силуанов предупредил о рисках «перегрева» экономики

Ведомости

Высокая инфляция, наблюдаемая сейчас, указывает на наличие «перегрева в экономике, заявил в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр финансов России Антон Силуанов.

«Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же? Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году», — сказал он, напомнив, что целевой уровень инфляции — 4%.

Подобная ситуация может привести к обесценению расходов, денежных средств, социальных выплат и зарплат. Бюджетная и денежно-кредитная политики должны прийти в «нормальное положение». «Чем дальше мы будем затягивать, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики — бюджетной и денежно-кредитной», — сказал он.

Силуанов также исключил наличие административного регулирования цен в России. «Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы и не регулируем», — сказал он.

В конце декабря прошлого года производители и торговые сети подписали соглашение, в соответствии с которым отпускная цена белого сахара была зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Стоимость подсолнечного масла установлена на уровне 95 и 110 руб. за литр соответственно. Такие меры были обусловлены резким ростом цен на данные товары.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Против подобного регулирования цен в пользу рыночного механизма выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что административный подход искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Кроме того, Набиуллина предупредила, что подобные шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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