Силуанов предупредил о рисках «перегрева» экономики
Высокая инфляция, наблюдаемая сейчас, указывает на наличие «перегрева в экономике, заявил в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр финансов России Антон Силуанов.
«Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же? Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году», — сказал он, напомнив, что целевой уровень инфляции — 4%.
Подобная ситуация может привести к обесценению расходов, денежных средств, социальных выплат и зарплат. Бюджетная и денежно-кредитная политики должны прийти в «нормальное положение». «Чем дальше мы будем затягивать, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики — бюджетной и денежно-кредитной», — сказал он.
Силуанов также исключил наличие административного регулирования цен в России. «Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы и не регулируем», — сказал он.
В конце декабря прошлого года производители и торговые сети подписали соглашение, в соответствии с которым отпускная цена белого сахара была зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Стоимость подсолнечного масла установлена на уровне 95 и 110 руб. за литр соответственно. Такие меры были обусловлены резким ростом цен на данные товары.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
Против подобного регулирования цен в пользу рыночного механизма выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что административный подход искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Кроме того, Набиуллина предупредила, что подобные шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.