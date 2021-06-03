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Силуанов допустил невозможность восстановления спроса на нефть в мире

Ведомости

Спрос на нефть в мире может не восстановиться до уровня 2019 г. из-за тренда на «озеленение» отраслей, заявил в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр финансов России Антон Силуанов.

«Безусловно, мы понимаем, что тот спрос, который был, может быть, в 2019 г. на нефть мировой, — он может и не восстановиться, кстати говоря. Очень резкий пошёл тренд на озеленение. Это хорошо. Это правильно», — сказал он.

Силуанов напомнил, что примерно треть всех доходов страны на данный момент формируется за счёт базовых нефтегазовых доходов. Ввиду этого необходимо готовиться к изменениям, подчеркнул глава ведомства. По его словам, правительство России уже предприняло ряд шагов в данном направлении. Он указал на «налоговые манёвры». «Больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных