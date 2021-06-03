Силуанов допустил невозможность восстановления спроса на нефть в мире
Спрос на нефть в мире может не восстановиться до уровня 2019 г. из-за тренда на «озеленение» отраслей, заявил в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр финансов России Антон Силуанов.
«Безусловно, мы понимаем, что тот спрос, который был, может быть, в 2019 г. на нефть мировой, — он может и не восстановиться, кстати говоря. Очень резкий пошёл тренд на озеленение. Это хорошо. Это правильно», — сказал он.
Силуанов напомнил, что примерно треть всех доходов страны на данный момент формируется за счёт базовых нефтегазовых доходов. Ввиду этого необходимо готовиться к изменениям, подчеркнул глава ведомства. По его словам, правительство России уже предприняло ряд шагов в данном направлении. Он указал на «налоговые манёвры». «Больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли», — сказал он.