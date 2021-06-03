Набиуллина исключила снижение ключевой ставки в ближайшее время
Банк России не рассматривает вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Мы рассмотрим варианты на заседании совета директоров. Единственное, что я могу сказать определенно — мы не рассматриваем вариант снижения», — сказала она.
Набиуллина не стала исключать варианта повышения ключевой ставки сразу на 0,75 п.п. В то же время она отметила, что конкретный размер повышения будет зависеть от оценки динамики инфляции, инфляционных прогнозов, развития экономики и темпов ее восстановления.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 11 июня. На предыдущем заседании 23 апреля регулятор впервые с 2014 г. увеличил показатель сразу на 0,5 п.п. 19 марта решение повысить ставку ЦБ принял впервые с декабря 2018 г. В настоящее время ключевая ставка Банка России находится на уровне 5% годовых.
ЦБ стал увеличивать ставку, которая с 24 июля 2020 г. находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых, на фоне ускорения инфляции. В марте та достигла 5,79% в годовом выражении, что стало рекордом с 2016 г. В апреле на фоне высокой базы того же месяца 2020 г. темпы роста цен снизились до 5,5%, но все равно остались значительно выше цели в 4%. Вчера ЦБ сообщил, что к 24 мая годовая инфляция вновь вернулась на уровень 5,8%.