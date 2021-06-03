Набиуллина исключила снижение ключевой ставки в ближайшее время

ЦБ стал увеличивать ставку, которая с 24 июля 2020 г. находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых, на фоне ускорения инфляции. В марте та достигла 5,79% в годовом выражении, что стало рекордом с 2016 г. В апреле на фоне высокой базы того же месяца 2020 г. темпы роста цен снизились до 5,5%, но все равно остались значительно выше цели в 4%. Вчера ЦБ сообщил, что к 24 мая годовая инфляция вновь вернулась на уровень 5,8%.