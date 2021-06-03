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Набиуллина исключила снижение ключевой ставки в ближайшее время

Ведомости

Банк России не рассматривает вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Мы рассмотрим варианты на заседании совета директоров. Единственное, что я могу сказать определенно — мы не рассматриваем вариант снижения», — сказала она.

Набиуллина не стала исключать варианта повышения ключевой ставки сразу на 0,75 п.п. В то же время она отметила, что конкретный размер повышения будет зависеть от оценки динамики инфляции, инфляционных прогнозов, развития экономики и темпов ее восстановления.

Набиуллина исключила негативное влияние от повышения ключевой ставки на экономику

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 11 июня. На предыдущем заседании 23 апреля регулятор впервые с 2014 г. увеличил показатель сразу на 0,5 п.п. 19 марта решение повысить ставку ЦБ принял впервые с декабря 2018 г. В настоящее время ключевая ставка Банка России находится на уровне 5% годовых.

ЦБ стал увеличивать ставку, которая с 24 июля 2020 г. находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых, на фоне ускорения инфляции. В марте та достигла 5,79% в годовом выражении, что стало рекордом с 2016 г. В апреле на фоне высокой базы того же месяца 2020 г. темпы роста цен снизились до 5,5%, но все равно остались значительно выше цели в 4%. Вчера ЦБ сообщил, что к 24 мая годовая инфляция вновь вернулась на уровень 5,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных