Эксперты ждут роста ключевой ставки ЦБ до 5,5%

Инфляция в России в мае ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщал Росстат 7 июня. В годовом выражении показатель вырос до 6,02% с 5,53% на конец апреля. При этом с 1 по 7 июня цены выросли на 0,16% против 0,12% в последнюю неделю мая, отметил вчера Росстат. С начала года рост цен к 7 июня составил 3,65%. При текущих темпах годовой ориентир ЦБ по инфляции в 4% будет достигнут до конца июня.