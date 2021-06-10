Эксперты ждут роста ключевой ставки ЦБ до 5,5%Разгон инфляции до 6% вызывает эмоциональную реакцию Банка России, говорят эксперты
Инфляция в России в мае ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщал Росстат 7 июня. В годовом выражении показатель вырос до 6,02% с 5,53% на конец апреля. При этом с 1 по 7 июня цены выросли на 0,16% против 0,12% в последнюю неделю мая, отметил вчера Росстат. С начала года рост цен к 7 июня составил 3,65%. При текущих темпах годовой ориентир ЦБ по инфляции в 4% будет достигнут до конца июня.
Майская инфляция обновила максимум с октября 2016 г., говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, хотя ее рост был ожидаем из-за эффекта низкой базы, фактический уровень снова превысил прогнозы рынка в 5,8% год к году. По его мнению, текущий показатель уже является пиковым, он не дойдет до 7%.
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