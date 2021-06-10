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Эксперты ждут роста ключевой ставки ЦБ до 5,5%

Разгон инфляции до 6% вызывает эмоциональную реакцию Банка России, говорят эксперты
Анна Подлинова
Инфляция заставляет ЦБ (на фото — его председатель Эльвира Набиуллина) быть агрессивным /Евгений Разумный / Ведомости

Инфляция в России в мае ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщал Росстат 7 июня. В годовом выражении показатель вырос до 6,02% с 5,53% на конец апреля. При этом с 1 по 7 июня цены выросли на 0,16% против 0,12% в последнюю неделю мая, отметил вчера Росстат. С начала года рост цен к 7 июня составил 3,65%. При текущих темпах годовой ориентир ЦБ по инфляции в 4% будет достигнут до конца июня.

Майская инфляция обновила максимум с октября 2016 г., говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, хотя ее рост был ожидаем из-за эффекта низкой базы, фактический уровень снова превысил прогнозы рынка в 5,8% год к году. По его мнению, текущий показатель уже является пиковым, он не дойдет до 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных