Годовая инфляция в России превысила 6% впервые за пять лет
Годовая инфляция в мае составила 6,02%, что является новым максимальным значением с октября 2016 г., следует из материалов Росстата. В целом с начала года потребительские цены в стране выросли на 3,48%.
Продовольственные товары подорожали на 7,4% в годовом выражении. Цены на непродовольственную продукцию возросли на 6,68%. Меньше всего повысилась стоимость услуг — на 3,29%.
По сравнению с апрелем инфляция в мае составила 0,74%. Сильнее всего — на 3,2% и 1,4% соответственно — цены выросли на Чукотке и в Республике Калмыкия. Это объясняется подорожанием услуг в этих регионах на 11,8% и 3,6% соответственно, пояснили в Росстате.
В целом продукты питания в мае по сравнению с тем же месяцев прошлого года выросли в цене на 8,07%, алкоголь — на 2,33%. По сравнению с апрелем показатели составили 1,04% и 0,34% соответственно. В течение текущего года стоимость продуктов увеличилась на 5,29%, а алкоголя — на 1,66%.
3 июня на одной из сессий Петербургского экономического форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что люди начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растет, еще сильнее разгоняя инфляцию.
Целевой уровень инфляции в России, установленный ЦБ, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%. В дальнейшем темпы роста цен продолжили ускоряться. В марте годовая инфляция достигла пятилетнего максимума в 5,8%, а в апреле снизилась до 5,5%, что ЦБ объяснил эффектом высокой базы прошлого года. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.