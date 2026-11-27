Прием сообщений на прямую линию президента начался 27 ноября в 00.00 мск. Он продлится до окончания программы. Сама программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря в 12:00 по мск. Обращение Путину можно направить по телефону (8-800-200-40-40), по смс (0-40-40), через соцсети, а также через специальное мобильное приложение и на сайте москва-путину.рф. Обратиться к президенту можно и из-за рубежа – на номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.