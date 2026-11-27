На прямую линию с президентом поступило более 100 000 обращений
На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 10 декабря, поступило 105 641 обращение. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные нейросети «Гигачат» от «Сбербанка».
64% обращений поступили по телефону, 17% обращений были направлены через смс и ммс, 14% отправили обращение в мессенджере Max, 3% – через сайт и приложение, а 2% – через соцсети. Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, а также из Краснодарского края.
«РИА Новости» отметили, что больше сообщений было отправлено женщинами: 60% против 40% от мужчин.
Прием сообщений на прямую линию президента начался 27 ноября в 00.00 мск. Он продлится до окончания программы. Сама программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря в 12:00 по мск. Обращение Путину можно направить по телефону (8-800-200-40-40), по смс (0-40-40), через соцсети, а также через специальное мобильное приложение и на сайте москва-путину.рф. Обратиться к президенту можно и из-за рубежа – на номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.
27 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что количество обращений россиян к прямой линии с Путиным за первые часы сбора приблизилось к 100 000. Он отметил высокий интерес граждан к мероприятию, добавив, что динамика поступления вопросов превышает показатели прошлых лет.