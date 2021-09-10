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Набиуллина исключила повышение ключевой ставки до 10% и выше

Ведомости

Банк России не видит сценария, при котором он будет вынужден поднять ключевую ставку до 10% годовых и выше, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы не видим такого сценария в обозримом будущем, который потребует от нас двузначных значений ключевой ставки. Такие сценарии не рассматриваем», — сказала она.

В последний раз ключевая ставка была двузначной в период с декабря 2014 г. по март 2017 г. Регулятор опускал ее постепенно. На максимальном в истории уровне она находилась с 15 декабря 2014 г. по 30 января 2015 г. — 17% годовых.

Ранее сегодня совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых. Сейчас показатель находится на максимальном с октября 2019 г. уровне. Подобный шаг регулятор предпринял на фоне разгона инфляции и нарастания инфляционных ожиданий населения. Так, в августе индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в годовом выражении 6,68% — это максимум с августа 2016 г. Инфляционные ожидания населения (медианная оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции) в июле достигли рекордных с ноября 2016 г. 13,4%, а в последний месяц лета чуть снизились — до 12,5%, но при этом остались «вблизи многолетних максимумов».

Набиуллина отметила, что в дальнейшем ЦБ может поднять ключевую ставку выше 7% годовых. «Пока рано утверждать, что уже осуществленных повышений ключевой ставки будет заведомо достаточно для возвращения инфляции к цели, поэтому возможно и не одно повышение. А о том, когда ЦБ может начать снижать ставку, говорить еще совсем преждевременно», — заявила она.

Сигнал о том, что сегодняшнее повышение ключевой ставки не было последним, регулятор дал накануне в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. В заявлении говорилось, что ЦБ допускает возможность дальнейших решений относительно увеличения показателя на ближайших заседаниях. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке намечено на 22 октября.

Ранее по теме: ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных