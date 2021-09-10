Набиуллина исключила повышение ключевой ставки до 10% и выше

Ранее сегодня совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых. Сейчас показатель находится на максимальном с октября 2019 г. уровне. Подобный шаг регулятор предпринял на фоне разгона инфляции и нарастания инфляционных ожиданий населения. Так, в августе индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в годовом выражении 6,68% — это максимум с августа 2016 г. Инфляционные ожидания населения (медианная оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции) в июле достигли рекордных с ноября 2016 г. 13,4%, а в последний месяц лета чуть снизились — до 12,5%, но при этом остались «вблизи многолетних максимумов».