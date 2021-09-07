Аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 7%«Ведомости» составили консенсус-прогноз к ближайшему заседанию совета директоров ЦБ
Банк России примет решение по ключевой ставке на заседании совета директоров, которое пройдет 10 сентября. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок аналитиков ведущих финансовых институтов. Все респонденты предположили, что ЦБ не оставит ставку на прежнем уровне.
Более половины – 12 из 23 опрошенных экспертов – ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 7% на ближайшем заседании. В семи организациях ждут роста ставки на 0,25 п. п. Аналитики четырех организаций затруднились назвать точный размер шага регулятора и заявили, что повышение может произойти в диапазоне 0,25–0,5 п. п. Таким образом, это может стать пятым подряд повышением ключевой ставки.
Очередной рост ключевой ставки может произойти на фоне высокого инфляционного давления, необходимости сдерживать потенциальный рост цен и предвыборных социальных выплат, полагают аналитики. Повышенный инфляционный фон связан как с перебоями в предложении, так и с сохранением достаточно мягких кредитных условий, отмечает старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. По его словам, Банк России повысит ключевую ставку до 7,0%, что станет верхней точкой данного цикла повышения ставок, поскольку текущие темпы инфляции будут близки к целевым уже в начале 2022 г.