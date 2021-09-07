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Аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 7%

«Ведомости» составили консенсус-прогноз к ближайшему заседанию совета директоров ЦБ
Юлия Церех Дмитрий Игнатьев
Эксперты полагают, что ужесточение денежно-кредитной политики повысит привлекательность сбережений, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос и, как следствие, приведет к снижению инфляционного давления в экономике / Максим Стулов / Ведомости

Банк России примет решение по ключевой ставке на заседании совета директоров, которое пройдет 10 сентября. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок аналитиков ведущих финансовых институтов. Все респонденты предположили, что ЦБ не оставит ставку на прежнем уровне.

Более половины – 12 из 23 опрошенных экспертов – ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 7% на ближайшем заседании. В семи организациях ждут роста ставки на 0,25 п. п. Аналитики четырех организаций затруднились назвать точный размер шага регулятора и заявили, что повышение может произойти в диапазоне 0,25–0,5 п. п. Таким образом, это может стать пятым подряд повышением ключевой ставки.

Очередной рост ключевой ставки может произойти на фоне высокого инфляционного давления, необходимости сдерживать потенциальный рост цен и предвыборных социальных выплат, полагают аналитики. Повышенный инфляционный фон связан как с перебоями в предложении, так и с сохранением достаточно мягких кредитных условий, отмечает старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. По его словам, Банк России повысит ключевую ставку до 7,0%, что станет верхней точкой данного цикла повышения ставок, поскольку текущие темпы инфляции будут близки к целевым уже в начале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных