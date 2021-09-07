Аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 7%

Очередной рост ключевой ставки может произойти на фоне высокого инфляционного давления, необходимости сдерживать потенциальный рост цен и предвыборных социальных выплат, полагают аналитики. Повышенный инфляционный фон связан как с перебоями в предложении, так и с сохранением достаточно мягких кредитных условий, отмечает старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. По его словам, Банк России повысит ключевую ставку до 7,0%, что станет верхней точкой данного цикла повышения ставок, поскольку текущие темпы инфляции будут близки к целевым уже в начале 2022 г.