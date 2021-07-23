ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2019 года

Подобное решение нетипично для ЦБ, который обычно предпочитает двигаться более плавными шагами. Лишь один раз — в конце 2014 г. — совет директоров увеличил показатель сразу на 1 п. п., а спустя неделю поднял его еще на 6,5 п. п. — до 17%. Однако затем ставка постепенно снижалась. Повторное повышение регулятор предпринял лишь в сентябре 2018 г. При этом больше ни разу с 2014 г. показатель не вырастал сразу более чем на 0,5 п. п.