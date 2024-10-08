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Участник спецоперации Хубезов возглавил минздрав Алтая

Ведомости

Бывший председатель комитета Госдумы по охране здоровья, участник спецоперации Дмитрий Хубезов возглавил министерство здравоохранения в Республике Алтай, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

«Министерство здравоохранения Республики Алтай в ранге заместителя председателя правительства возглавил сегодня один из сильнейших управленцев в стране, <...> кавалер ордена Мужества Дмитрий Анатольевич Хубезов», – приводятся в сообщении слова главы республики Андрея Турчака.

Новое министерство молодежной политики и спорта региона также возглавил участник спецоперации, выпускник программы «Время героев» Александр Суразов. Ведомство объединило в себе комитет по молодежной политике и комитет по физической культуре и спорту.

В октябре Турчак в ходе церемонии инаугурации объявил о назначении сенатором 30-летнего участника военной операции в Сирии и специальной военной операции Героя России Амыра Аргамакова. Таким образом, в Совете Федерации по итогам осенней ротации, связанной с проведением региональных выборов, кресло сенатора получили сразу три участника спецоперации.

Президент России Владимир Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Президент отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, «должны выходить на ведущую позицию и в системе образования, и в воспитании молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпании, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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