Участник спецоперации Хубезов возглавил минздрав Алтая

Президент России Владимир Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Президент отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, «должны выходить на ведущую позицию и в системе образования, и в воспитании молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпании, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».