Участник спецоперации Хубезов возглавил минздрав Алтая
Бывший председатель комитета Госдумы по охране здоровья, участник спецоперации Дмитрий Хубезов возглавил министерство здравоохранения в Республике Алтай, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
«Министерство здравоохранения Республики Алтай в ранге заместителя председателя правительства возглавил сегодня один из сильнейших управленцев в стране, <...> кавалер ордена Мужества Дмитрий Анатольевич Хубезов», – приводятся в сообщении слова главы республики Андрея Турчака.
Новое министерство молодежной политики и спорта региона также возглавил участник спецоперации, выпускник программы «Время героев» Александр Суразов. Ведомство объединило в себе комитет по молодежной политике и комитет по физической культуре и спорту.
В октябре Турчак в ходе церемонии инаугурации объявил о назначении сенатором 30-летнего участника военной операции в Сирии и специальной военной операции Героя России Амыра Аргамакова. Таким образом, в Совете Федерации по итогам осенней ротации, связанной с проведением региональных выборов, кресло сенатора получили сразу три участника спецоперации.
Президент России Владимир Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Президент отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, «должны выходить на ведущую позицию и в системе образования, и в воспитании молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпании, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».