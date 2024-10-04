Осенняя ротация в Совете Федерации почти завершена

По закону депутаты должны делегировать сенатора в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. Последний, как писали «Ведомости», может назначить сенатором бывшего первого заместителя министра обороны России (2015–2024) Руслана Цаликова. На первом заседании, состоявшемся 26 сентября, решение по сенатору не было принято. Через день на странице парламента во «В контакте» было опубликовано разъяснение «в связи с поступающими вопросами относительно сроков наделения полномочиями сенатора РФ». В нем отмечалось, что предельным сроком для назначения является 25 октября. При этом собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что делегирование Цаликова согласовано не полностью и обсуждается другой вектор его деятельности. Близкий к СФ собеседник «Ведомостей» пока тоже не слышал, чтобы его назначили в ближайшее время.