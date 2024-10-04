Осенняя ротация в Совете Федерации почти завершена

Осенняя ротация в Совете Федерации почти завершенаТретий участник спецоперации делегирован в верхнюю палату парламента
Глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе церемонии инаугурации объявил о назначении сенатором 30-летнего участника военной операции в Сирии и специальной военной операции Героя России Амыра Аргамакова. Таким образом, в Совете Федерации (СФ) по итогам осенней ротации, связанной с проведением региональных выборов, кресло сенатора получили сразу три участника спецоперации. Ранее главы Крыма и Курской области делегировали в верхнюю палату парламента соответственно Героя России танкиста Юрия Нимченко и ветерана боевых действий Алексея Кондратьева. Последний получил кресло сенатора второй раз: с 2010 по 2020 г. он представлял губернатора Тамбовской области в СФ (до этого, в 2015–2010 гг., был главой Тамбова), а затем пошел в армию добровольцем.
Всего по итогам ЕДГ-2024 СФ уже пополнился 14 новыми представителями исполнительной власти (см. график). Из 25 губернаторов (21 избирался на прямых выборах и трое – через голосование в парламенте) не делегировал своего представителя лишь переизбранный третий раз на прямых выборах губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он шел на выборы с тройкой кандидатов в сенаторы, в которую вошли действующий представитель администрации региона Николай Семисотов, руководитель СП «Донское», член общественного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК Александр Колесниченко и директор Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова.
Каждый регион в верхней палате парламента представляют два человека: от исполнительной и законодательной власти. Из 13 заксобраний, куда состоялись выборы, 11 определились со своими представителями в СФ, пять из них – новички. Не назначили сенаторов Тульская областная дума и верховный хурал Тувы.
По закону депутаты должны делегировать сенатора в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. Последний, как писали «Ведомости», может назначить сенатором бывшего первого заместителя министра обороны России (2015–2024) Руслана Цаликова. На первом заседании, состоявшемся 26 сентября, решение по сенатору не было принято. Через день на странице парламента во «В контакте» было опубликовано разъяснение «в связи с поступающими вопросами относительно сроков наделения полномочиями сенатора РФ». В нем отмечалось, что предельным сроком для назначения является 25 октября. При этом собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что делегирование Цаликова согласовано не полностью и обсуждается другой вектор его деятельности. Близкий к СФ собеседник «Ведомостей» пока тоже не слышал, чтобы его назначили в ближайшее время.
Также по итогам ЕДГ-2024 сменился старейший сенатор России. Свои посты покинули 80-летний Григорий Рапота (Курская область) и 77-летний Фарит Мухаметшин (Самарская область). Самым возрастным сенатором теперь является 75-летний представитель администрации Томской области Виктор Кресс.