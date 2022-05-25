Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина досрочно лишили мандата
Депутаты Госдумы приняли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ, первого секретаря московского отделения партии Валерия Рашкина, следует из материалов, размещенных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Ранее депутат были приговорен к условному лишению свободы на три года по делу о незаконной охоте, решение вынес Калининский районный суд Саратовской области.
28 декабря Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб., ему запрещено охотиться два года. Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности.
В конце октября Рашкина остановили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором были найдены разделанная туша лосихи, топор и два ножа. Депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, но позднее поменял показания и признался, что охотился: по его словам, он принял лосиху за кабана из-за плохой видимости.
При этом, со слов Рашкина, он был уверен, что охотиться на этой территории можно. В региональном охотнадзоре заявили, что транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился депутат, квота добычи лося не устанавливалась.
Генпрокурор Игорь Краснов заявлял, что у Рашкина в момент задержания выявили признаки алкогольного опьянения. Депутат опроверг эту информацию, объяснив отказ от медосвидетельствования опасением фальсификаций.