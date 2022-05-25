Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина досрочно лишили мандата

В конце октября Рашкина остановили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором были найдены разделанная туша лосихи, топор и два ножа. Депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, но позднее поменял показания и признался, что охотился: по его словам, он принял лосиху за кабана из-за плохой видимости.