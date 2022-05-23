Депутата КПРФ Рашкина лишат мандата 25 мая

В ночь на 29 октября 2021 г. Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. 25 ноября Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело.