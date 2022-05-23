Депутата КПРФ Рашкина лишат мандата 25 мая

Депутата КПРФ Рашкина лишат мандата 25 маяСовет Госдумы решил вынести вопрос на заседание нижней палаты парламента
Депутата Госдумы от КПРФ, первого секретаря московского отделения партии Валерия Рашкина лишат мандата 25 мая. Вынести вопрос на обсуждение нижней палаты парламента решил совет Госдумы 23 мая.
Об этом «Ведомостям» сообщил источник в руководстве КПРФ. Второй собеседник в КПРФ отметил, что вопрос должен быть решен на ближайшем заседании палаты: «Тянуть не будут».
Собеседник, присутствовавший на совете Госдумы, подтвердил, что 25 мая Госдума рассмотрит вопрос о лишении мандата Рашкина.
В ночь на 29 октября 2021 г. Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. 25 ноября Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело.
22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание: 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, Рашкину на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой. 23 мая Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
По закону у Госдумы есть месяц, чтобы отозвать мандат Рашкина.