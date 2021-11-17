В случае снятия неприкосновенности депутату Рашкину грозит срок до пяти лет

В случае снятия неприкосновенности депутату Рашкину грозит срок до пяти летПока неизвестно, кто из коллег по Госдуме готов выступить в его поддержку
Госдума рассмотрит в следующий четверг, 25 ноября, вопрос о снятии неприкосновенности с первого секретаря московского горкома КПРФ, депутата Госдумы последних пяти созывов Валерия Рашкина. Вопрос внесен в повестку заседания в связи с уголовным делом о незаконной охоте, которое сейчас расследует центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).
В ночь на 29 октября Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области, где он начинал политическую карьеру. В багажнике автомобиля, на котором они ехали, обнаружили тушу лося, топор и два ножа. По версии Рашкина, он не охотился, а, прогуливаясь ночью по лесу, обнаружил почти разделанную тушу лося и решил отвезти находку в полицию.
Лишить депутата неприкосновенности можно только по представлению генпрокурора, и оно поступило в Госдуму 17 ноября. В нем генеральный прокурор Игорь Краснов просит разрешить возбуждение в отношении коммуниста уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота), проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил «Коммерсантъ». По ч. 2 ст. 258 УК Рашкину может грозить от трех до пяти лет лишения свободы. Также Краснов попросил привлечь коммуниста к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАПа – «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». От медицинского освидетельствования Рашкин после задержания отказался.
Госдума редко прибегает к механизму лишения депутатов неприкосновенности. Такой вопрос рассматривается на заседании с участием генпрокурора и депутата, в отношении которого вынесено представление, а решение считается принятым при поддержке большинства. Для этого достаточно голосов фракции «Единая Россия». В 2019 г., к примеру, единороссы разрешали привлечь к административной ответственности однопартийца Николая Герасименко, после того как в ДТП с его участием пострадал мотоциклист, писал ТАСС.
По словам руководителя мандатной комиссии Госдумы единоросса Отари Аршбы, она соберется 22 или 23 ноября, чтобы обсудить дело Рашкина. «Никто не может быть осужден до решения суда», – сказал он, отметив, что коммунист «присылал письменное обращение в комиссию, в котором высказывал свое желание сотрудничать».
При этом фракции пока не определились, как будут голосовать по Рашкину, но ситуацию уже прокомментировали. Депутат, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил, что «закон един для всех, как для депутатов, так и для рядовых граждан»: «Обращение генпрокурора будет рассмотрено строго в соответствии с установленной процедурой. Сначала – в комиссии по мандатным вопросам, а затем 25 ноября на пленарном заседании Игорь Краснов лично представит материалы дела. Будут заданы вопросы».
КПРФ считает, что депутата преследуют по политическим мотивам, но официально свою позицию по голосованию не высказала. 23 ноября определятся с позицией справороссы, сказал замруководителя фракции Валерий Гартунг: «Мы выслушаем депутатов, которые от нас входят в комиссию, узнаем аргументы комиссии и после этого выработаем позицию». ЛДПР определится с позицией 22 ноября, сказал «Ведомостям» первый зампред фракции Василий Власов. «Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит – не выпускать», – написал лидер фракции Владимир Жириновский в день задержания Рашкина, и один из депутатов ЛДПР сказал «Ведомостям», что пока в партии ориентируются на эту позицию.
Рашкин на звонок «Ведомостей» не ответил.