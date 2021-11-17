В случае снятия неприкосновенности депутату Рашкину грозит срок до пяти лет

КПРФ считает, что депутата преследуют по политическим мотивам, но официально свою позицию по голосованию не высказала. 23 ноября определятся с позицией справороссы, сказал замруководителя фракции Валерий Гартунг: «Мы выслушаем депутатов, которые от нас входят в комиссию, узнаем аргументы комиссии и после этого выработаем позицию». ЛДПР определится с позицией 22 ноября, сказал «Ведомостям» первый зампред фракции Василий Власов. «Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит – не выпускать», – написал лидер фракции Владимир Жириновский в день задержания Рашкина, и один из депутатов ЛДПР сказал «Ведомостям», что пока в партии ориентируются на эту позицию.