Генпрокурор предложит лишить депутата КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности

Генпрокурор предложит лишить депутата КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенностиВ Госдуме ожидают документы на следующей неделе
Представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности депутата Госдумы, первого секретаря Московского горкома КПРФ Валерия Рашкина может поступить в начале следующей недели. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в нижней палате парламента. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы Генпрокуратуры и Госдумы.
В ночь на 29 октября Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Полиция завела уголовное дело. Сейчас делом о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК) занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК). Сам Рашкин заявил, что решил прогуляться ночью по лесу и обнаружил почти разделанную тушу лося, и предложил отвезти находку в полицию.
Рашкин по закону о статусе сенатора и депутата Госдумы обладает неприкосновенностью. Это значит, что без согласия нижней палаты парламента его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, арестовать, обыскать и т. д. Генпрокурор по закону должен внести в Госдуму представление о лишении депутата неприкосновенности, если следователь сообщает о возбуждении дела в отношении депутата. У нижней палаты парламента есть после этого три дня, чтобы решить, удовлетворить ли представление надзорного ведомства.
Генпрокурор Игорь Краснов придет на Охотный ряд 16 ноября в рамках правительственного часа. О его визите еще до инцидента с Рашкиным просили как раз представители КПРФ, чтобы обсудить задержание коммунистов по итогам акций, которые прошли после выборов в Госдуму. Одним из их инициаторов был первый секретарь московского горкома КПРФ.
На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире «России 24» заявил, что если в ходе следствия по «делу лося» потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, то генпрокурор обратится в Думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает депутат Валерий Рашкин (КПРФ). В этом случае нижняя палата парламента незамедлительно проведет заседание, заслушает аргументы генпрокурора и примет решение, сказал Володин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции 9 ноября заявил, что депутату, бывшему заместителю прокурора Москвы Юрию Синельщикову поручено «спокойно и уверенно разбираться в ситуации».