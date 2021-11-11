Генпрокурор предложит лишить депутата КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности

Рашкин по закону о статусе сенатора и депутата Госдумы обладает неприкосновенностью. Это значит, что без согласия нижней палаты парламента его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, арестовать, обыскать и т. д. Генпрокурор по закону должен внести в Госдуму представление о лишении депутата неприкосновенности, если следователь сообщает о возбуждении дела в отношении депутата. У нижней палаты парламента есть после этого три дня, чтобы решить, удовлетворить ли представление надзорного ведомства.