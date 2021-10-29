СКР проверит причастность депутата Рашкина к незаконной охоте
Следственное управление СКР по Саратовской области затребовало у полиции уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного вреда), которое было возбуждено после задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина. Ранее РБК сообщил, что в его машине полицейские обнаружили фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. СК решил забрать дело из-за «большого общественного резонанса».
В материалах уголовного дела говорится, что лось был убит во время охоты ночью 29 октября в 4 км от поселка городского типа Лысые горы. У нарушителей не было разрешения на охоту. Следователи устанавливают причастных к убийству животного. «Причастность к произошедшему депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина проверяется», — добавили в СК.
По данным правоохранительных органов, при осмотре машины полицейскими были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Управлявший автомобилем пояснил сотрудникам, что они вместе с находившимся в машине товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. «Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — описали в МВД обстоятельства задержания депутата.
В интервью телеканалу RTVI Рашкин рассказал, что решил прогуляться ночью и обнаружил машину с почти разделанной тушей лося. Депутат вернулся в дом к друзьям и предложил отвезти находку в полицию, что и сделали. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.