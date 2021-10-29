СКР проверит причастность депутата Рашкина к незаконной охоте

В интервью телеканалу RTVI Рашкин рассказал, что решил прогуляться ночью и обнаружил машину с почти разделанной тушей лося. Депутат вернулся в дом к друзьям и предложил отвезти находку в полицию, что и сделали. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.