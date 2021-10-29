В Кремле прокомментировали задержание депутата Рашкина

Позже Рашкин прокомментировал свое задержание телеканалу RTVI. По его словам, он уехал в Саратовскую область из-за ситуации с коронавирусом. «Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур», — пояснил Рашкин. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.