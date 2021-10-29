В Кремле прокомментировали задержание депутата Рашкина
Решение о возможном сложении полномочий депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина должно исходить от комитета по этике нижней палаты парламента и самого депутата. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, следует ли Раскину сложить свои полномочия.
«Мы видели сообщения СМИ, это первое, собственно наши наверное правоохранители и главное природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше это наверное не наша прерогатива, это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника».
Ранее РБК со ссылкой на МВД сообщило, что полиция возбудила дело о незаконной охоте после задержания Рашкина. По данным правоохранительных органов, при осмотре машины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. По данным полиции, управлявший автомобилем, пояснил сотрудникам, что они вместе с находившемся в машине товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. «Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — описали в МВД обстоятельства задержания депутата.
«Пока нет никаких официальных заявлений и материалов со стороны МВД, а это все больше похоже на провокацию», — заявил «Ведомостям» представитель лидера ЦК КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко.
Собеседник в КПРФ сказал «Ведомостям», что Рашкин до сих пор находится в Саратовской области, в «окружении полиции», а автомобиль, на котором он передвигался, — изъят. По его словам, оснований для претензий к Рашкину у полиции де-юре нет: «В машине не было найдено оружие, а значит, о браконьерстве речь не идёт». По данным источника «Ведомостей», депутата отпустили. Он проходит как свидетель «по делу об обнаружении туши лося, никаких протоколов не подписывал».
Позже Рашкин прокомментировал свое задержание телеканалу RTVI. По его словам, он уехал в Саратовскую область из-за ситуации с коронавирусом. «Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур», — пояснил Рашкин. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.
Депутат также пояснил, почему отказался от медицинского освидетельствования. По его словам, он был трезвый, но побоялся фальсификации результатов. «Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться». Рашкин добавил, что «будет судиться».