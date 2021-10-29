Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали по делу о незаконной охоте

Собеседник в КПРФ сказал «Ведомостям», что Рашкин до сих пор находится в Саратовской области, в «окружении полиции», а автомобиль, на котором он передвигался, — изъят. По его словам, оснований для претензий к Рашкину у полиции де-юре нет: «В машине не было найдено оружие, а значит, о браконьерстве речь не идёт». По данным источника «Ведомостей», депутата отпустили. Он проходит как свидетель «по делу об обнаружении туши лося, никаких протоколов не подписывал».