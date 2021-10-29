Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали по делу о незаконной охоте
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин задержан в Саратовской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как утверждает источник издания, Рашкин находился за рулем в нетрезвом виде.
«Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В багажнике была туша лося», — сказал собеседник ТАСС.
Позже ТАСС сообщил, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата. «На территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Федорович», — сообщили в комитете.
«Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — описали в МВД обстоятельства задержания депутата.
Рашкин не ответил на звонки «Ведомостей». «Пока нет никаких официальных заявлений и материалов со стороны МВД, а это все больше похоже на провокацию», — заявил «Ведомостям» представитель лидера ЦК КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко.
Собеседник в КПРФ сказал «Ведомостям», что Рашкин до сих пор находится в Саратовской области, в «окружении полиции», а автомобиль, на котором он передвигался, — изъят. По его словам, оснований для претензий к Рашкину у полиции де-юре нет: «В машине не было найдено оружие, а значит, о браконьерстве речь не идёт». По данным источника «Ведомостей», депутата отпустили. Он проходит как свидетель «по делу об обнаружении туши лося, никаких протоколов не подписывал».