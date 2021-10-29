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Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали по делу о незаконной охоте

Ведомости

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин задержан в Саратовской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как утверждает источник издания, Рашкин находился за рулем в нетрезвом виде. 

«Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В багажнике была туша лося», — сказал собеседник ТАСС.

Позже ТАСС сообщил, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата. «На территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Федорович», — сообщили в комитете.

После этого РБК со ссылкой на МВД сообщило, что полиция возбудила дело о незаконной охоте после задержания Рашкина. По данным правоохранительных органов,  при осмотре машины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. 

«Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — описали в МВД обстоятельства задержания депутата.

Рашкин не ответил на звонки «Ведомостей». «Пока нет никаких официальных заявлений и материалов со стороны МВД, а это все больше похоже на провокацию», — заявил «Ведомостям» представитель лидера ЦК КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко.

Собеседник в КПРФ сказал «Ведомостям», что Рашкин до сих пор находится в Саратовской области, в «окружении полиции», а автомобиль, на котором он передвигался, — изъят. По его словам, оснований для претензий к Рашкину у полиции де-юре нет: «В машине не было найдено оружие, а значит, о браконьерстве речь не идёт». По данным источника «Ведомостей», депутата отпустили. Он проходит как свидетель «по делу об обнаружении туши лося, никаких протоколов не подписывал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных