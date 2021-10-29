МВД сообщило об обнаружении оружия и охотничьего билета на имя Рашкина
На месте разделки туши убитого лося в Саратовской области нашли охотничье оружие и разрешение на него на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает «МВД медиа» со ссылкой на главное управление МВД по региону.
«Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.», — говорится в сообщении в Telegram-канале «МВД медиа».
Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области. Ранее РБК сообщил, что в его машине полицейские обнаружили фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. В материалах уголовного дела говорится, что лось был убит во время охоты ночью 29 октября в 4 км от поселка городского типа Лысые Горы. У нарушителей не было разрешения на охоту. Следователи устанавливают причастных к убийству животного. «Причастность к произошедшему депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина проверяется», — сообщили ранее в СК.
По данным правоохранительных органов, при осмотре машины полицейскими были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Управлявший автомобилем пояснил сотрудникам, что они вместе с находившимся в машине товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. «Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — описали в МВД обстоятельства задержания депутата.
В интервью телеканалу RTVI Рашкин рассказал, что решил прогуляться ночью и обнаружил машину с почти разделанной тушей лося. Депутат вернулся в дом к друзьям и предложил отвезти находку в полицию, что и сделали. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.