МВД сообщило об обнаружении оружия и охотничьего билета на имя Рашкина

«Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.», — говорится в сообщении в Telegram-канале «МВД медиа».